В Томске 3% воспитателей – мужчины

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-27T07:57:42+03:00

На сегодняшний день 26% томских воспитателей имеют опыт работы более 6 лет Фото: из открытых источников

В этом году количество предложений на рынке труда выросло почти в 1,5 раза

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Сегодня, 27 сентября, отмечается День воспитателя. К этому празднику аналитики HeadHunter выяснили, насколько в Томске востребованы подобные специалисты, и сколько им готовы платить работодатели.

Праздник является профессиональным более чем для 400 соискателей. Примечательно, что 97% из них женщины и лишь 3% - мужчины.

На сегодняшний день 26% имеют опыт работы воспитателем более 6 лет, 16% занимаются воспитательными работами от 3 до 6 лет, 18% - от 1 года до 3 лет и еще 40% пока не имеют опыта работы.

Помимо таких популярных навыков, как грамотная речь, организаторские способности, работа в команде, соискатели отмечают у себя еще и любовь к детям, умение быстро находить общий язык с окружающими, а также умение выходить из стрессовых ситуаций.

По сравнению с прошлым годом количество предложений для воспитателей на рынке труда Томска выросло почти в 1,5 раза, а число соискателей увеличилось более, чем в 2 раза.

Средние зарплатные ожидания воспитателей - 21 700 рублей. Эта цифра не совпадает со средней предлагаемой заработной платой, которая равна 19 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU