Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-27T07:14:10+03:00

Его владелец оказался в должниках у банка

Изменить размер текста: A A

Томичка не выплатила банку около 80 тысяч рублей, после чего кредитная организация подала иск в суд о взыскании долга. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, денег на счетах у ответчицы не оказалось, пришлось искать другие варианты.

Выяснилось, что должница в прошлом была индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок и у нее в собственности остался ПАЗик 2002 года выпуска.

В ГИБДД был вынесен запрет на совершение сделок с автобусом, однако, найти сам автобус не удалось.

Тогда приставы выехали на одну из конечных остановок маршрута №510 и дождались, когда прибудет транспорт, после чего наложили на него арест. Автобус, предварительно оцененный в 250 тысяч рублей, был оставлен на ответственное хранение должнику с правом пользования.

Данная мера сработала быстро: спустя несколько дней из банка пришел документ о полном погашении долга.

ИСТОЧНИК KP.RU