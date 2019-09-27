Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке
Томичка не выплатила банку около 80 тысяч рублей, после чего кредитная организация подала иск в суд о взыскании долга. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, денег на счетах у ответчицы не оказалось, пришлось искать другие варианты.
Выяснилось, что должница в прошлом была индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок и у нее в собственности остался ПАЗик 2002 года выпуска.
В ГИБДД был вынесен запрет на совершение сделок с автобусом, однако, найти сам автобус не удалось.
Тогда приставы выехали на одну из конечных остановок маршрута №510 и дождались, когда прибудет транспорт, после чего наложили на него арест. Автобус, предварительно оцененный в 250 тысяч рублей, был оставлен на ответственное хранение должнику с правом пользования.
Данная мера сработала быстро: спустя несколько дней из банка пришел документ о полном погашении долга.
ИСТОЧНИК KP.RU