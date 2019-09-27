2019-09-27T06:59:03+03:00
Происшествия

В Томской области теплоход сел на мель и чуть не затонул

Судно принадлежит частному лицу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Это произошло на реке ВасюганЭто произошло на реке ВасюганФото: из открытых источников
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Это произошло на реке Васюган, неподалёку от посёлка Рабочий Каргасокского района. Судно шло в составе двух гружёных барж. «Установлено, что при движении по реке судна с составом двух груженых барж произошел обрыв троса рулевого управления, вследствие чего состав сел на мель и оказался частично затоплен. В результате происшедшего никто не пострадал, утечки и утраты груза не имеется», - говорится в сообщении на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По факту инцидента проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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