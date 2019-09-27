2019-09-27T05:57:26+03:00
Добрые дела

Праздник «Дворняги-ШОУ» пройдет в Михайловской роще в Томске

Жители города продемонстрируют своих питомцев и найдут приют для бездомных животных
Татьяна Щукина
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Праздник дворняжек проводится в Томске с 2013 года. Фото: admin.tomsk.ruПраздник дворняжек проводится в Томске с 2013 года. Фото: admin.tomsk.ru
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В субботу, 28 сентября, в 12.00 на футбольном поле в Михайловской роще Томска стартует праздник дворняжек

«Это мероприятие объединит владельцев беспородных собак и волонтёров, которые помогают найти новый дом подопечным томских зоозащитных организаций», - сообщила пресс-служба мэрии Томска, напомнив, что Праздник дворняжек проводится в городе с 2013 года.

В программе праздника состоится награждение участников и победителей фотоконкурса «Моя любимая дворняжка», творческий конкурс (домашнее задание от участников) и весёлые старты. Для зрителей будет организован мини-квест и викторина с призами, а также гости мероприятия смогут выбрать собаку-победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Все желающие томичи смогут выбрать себе четвероногого друга из числа подопечных зоозащитных организаций. Все собаки привиты и обработаны от паразитов. Также организаторы будут рады подаркам для бездомных животных. Можно приносить корма, крупы, ветпрепараты, игрушки и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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