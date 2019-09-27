2019-09-27T05:47:57+03:00
Общество

Общегородской субботник состоится в Томске 28 сентября

Жители домов и коллективы предприятий наведут порядок в скверах и во дворах
Татьяна Щукина
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Участники субботника уберут случайный мусор и опавшую листву. Фото: admin.tomsk.ruУчастники субботника уберут случайный мусор и опавшую листву. Фото: admin.tomsk.ru
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Начиная с 9 часов утра субботы, жители Томска приступят к уборке общественных пространств города, а также дворов, территории предприятий и организаций.

Так, в Советском районе планируется навести порядок в сквере у ТЮЗа. Этим займутся представители Томской ассоциации пищевиков. Парковые территории Академгородка очистят от мусора и опавшей листвы представители ТНЦ СО РАН. Клуб многодетных семей «Лада», сотрудники подразделений мэрии проведут субботник в Кулагинском и Пушкинском скверах, в сквере на ул.Красноармейской, 46 и сквере памяти напротив здания горадминистрации.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в предстоящем мероприятии активное участие также примут управляющие компании, товарищества собственников жилья, структуры МВД и коллективы крупных предприятий. Они намерены собрать мусор и опавшую листву на своих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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