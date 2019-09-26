Многодетные томские семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-26T09:52:09+03:00

Это касается тех, кто родил или усыновил третьего ребенка в этом году

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На погашение ипотеки или покупку квартиры, дома или земельного участка семьи, где родился третий ребенок с1 января 2019 по 31 декабря 2022 года могут получить субсидию до 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Чтобы получить деньги, необходимо предоставить пакет документов в банк, где оформлена ипотека. Потребуется паспорт, свидетельства о рождении детей (решение суда об усыновлении), документы, подтверждающие получение ипотечного кредита, документы, подтверждающие покупку квартиры, дома или земельного участка.

Банк, в свою очередь, проверит документы и отправит в акционерное общество «ДОМ.РФ». Если все данные верны, «ДОМ.РФ» переведет банку заявленную сумму (не более 450 тыс. рублей) для частичного или полного погашения ипотеки.

Здесь вы найдете Дополнительную информацию о программе господдержки семей.

ИСТОЧНИК KP.RU