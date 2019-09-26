В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-26T07:23:18+03:00

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На жительницу города Стрежевого завели уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре региона, гражданка устроилась на работу с помощью поддельного диплома.

В феврале 2019 года 44-летняя женщину приняли на работу к местному предпринимателю в качестве ведущего бухгалтера. При трудоустройстве она предъявила в отдел кадров диплом об окончании Томского торгово-экономического техникума по специальности «экономика, бухгалтерский учет в торговле». Спустя некоторое время дама проговорилась, что документ об образовании купила восемь лет назад в Томске на рынке.

В ходе расследования это подтвердилось. В том самом техникуме она не обучалась, диплом о среднем профессиональном образовании на её имя не выдавался.

Уголовное дело было направлено мировому судье для рассмотрения. За такой поступок ей грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU