В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке
На жительницу города Стрежевого завели уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре региона, гражданка устроилась на работу с помощью поддельного диплома.
В феврале 2019 года 44-летняя женщину приняли на работу к местному предпринимателю в качестве ведущего бухгалтера. При трудоустройстве она предъявила в отдел кадров диплом об окончании Томского торгово-экономического техникума по специальности «экономика, бухгалтерский учет в торговле». Спустя некоторое время дама проговорилась, что документ об образовании купила восемь лет назад в Томске на рынке.
В ходе расследования это подтвердилось. В том самом техникуме она не обучалась, диплом о среднем профессиональном образовании на её имя не выдавался.
Уголовное дело было направлено мировому судье для рассмотрения. За такой поступок ей грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU