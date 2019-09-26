Сегодня в Томской области выпал первый снег
Белый и пушистый, он пошел в Колпашевском районе
фото: ИнстаграмФото: из открытых источников
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Сегодня утром, 26 сентября, в нашем регионе выпал снег. Такую новость сообщили жители Колпашевского района, выложив в соцсети фотографии с первыми снеговиками.
«У нас уже лепят снеговиков и садят чеснок в покрытую снегом землю. Жители Томской области, у кого сегодня идет снег? Делитесь фото», - говорится в сообщении в соцсетях.
Отметим, что в соседнем регионе, Кузбассе, первый снег в горном поселке Шерегеш выпал 11 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU