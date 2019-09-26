2019-09-26T06:38:40+03:00
Недвижимость

Новая детская площадка появилась на набережной Томи

Ее назвали «Бухта пиратов»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: администрация города Томскафото: администрация города ТомскаФото: из открытых источников
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Детскую спортивную площадку построили на ул. Мельничной, 2 от пер. Пристанского до пер. Сухоозерного. Рядом находится корпус школы №16 и гуляют семьи с детьми.

Общая площадь благоустраиваемой территории составила 2707 кв. метров, из них площадь озеленения – 1757 кв. метров.

Спортивная площадка построена с учетом всех стандартов и требований безопасности, она имеет оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площадке уложено бесшовное резиновое покрытие, которое, по цвету сегментов, делит площадку на игровую и спортивную зону для занятий ОФП и воркаутом.

Также здесь высажены деревья хвойных пород. Площадку построили на средства компании «Монолит-Строй».

ИСТОЧНИК KP.RU

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