В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-26T06:25:32+03:00

Теперь и стрежевчане смогут смотреть концерты, не покидая родного города Фото: из открытых источников

На этот раз он появится в городе нефтяников

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В пятницу, 27 сентября в 16:00 в детской школе искусств Стрежевого состоится торжественное открытие виртуального концертного зала. Он появится в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»,; на оборудование направлено 980 тысяч рублей из федерального бюджета.

На эти средства закуплены: акустические системы, ноутбук, видеопроцессор, стационарный широкоформатный проектор, экран, комплект оборудования для обеспечения связи элементов комплекса.

Виртуальный концертный зал, рассчитанный на 120 посадочных мест. Он позволит стрежевчанам в режиме онлайн смотреть лучшие концерты с участием ведущих творческих коллективов России и зарубежных исполнителей.

Его работа начнётся с трансляции концерта «Пять великих симфонистов» из Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москва.

Напомним, что первый в Томской области виртуальный концертный зал открылся в начале сентября в Кедровом.

ИСТОЧНИК KP.RU