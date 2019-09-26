В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал
В пятницу, 27 сентября в 16:00 в детской школе искусств Стрежевого состоится торжественное открытие виртуального концертного зала. Он появится в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»,; на оборудование направлено 980 тысяч рублей из федерального бюджета.
На эти средства закуплены: акустические системы, ноутбук, видеопроцессор, стационарный широкоформатный проектор, экран, комплект оборудования для обеспечения связи элементов комплекса.
Виртуальный концертный зал, рассчитанный на 120 посадочных мест. Он позволит стрежевчанам в режиме онлайн смотреть лучшие концерты с участием ведущих творческих коллективов России и зарубежных исполнителей.
Его работа начнётся с трансляции концерта «Пять великих симфонистов» из Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москва.
Напомним, что первый в Томской области виртуальный концертный зал открылся в начале сентября в Кедровом.
ИСТОЧНИК KP.RU