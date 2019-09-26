Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда
Как сообщили в департаменте ЖКХ, основанием для изъятия стали факты воспрепятствования законной деятельности госжилнадзора и многократное привлечение этой управляющей компании к административной ответственности.
- Госжилнадзор впервые применил такую суровую меру административного воздействия, — сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Управляющая компания и ее руководители постоянно допускали в своей деятельности множество нарушений, в том числе и грубое нарушение лицензионных требований, повлекшее в марте 2019 года смерть человека.
Он добавил, что сейчас госжилнадзор рассматривает вопрос об аннулировании лицензии данной управляющей компании.
ИСТОЧНИК KP.RU