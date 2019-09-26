Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-26T06:11:37+03:00

Из-за множества нарушений. в том числе и гибели человека, УК может вовсе прекратить работу. Фото: из открытых источников

Компания уже не раз привлекалась к административной ответственности

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Как сообщили в департаменте ЖКХ, основанием для изъятия стали факты воспрепятствования законной деятельности госжилнадзора и многократное привлечение этой управляющей компании к административной ответственности.

- Госжилнадзор впервые применил такую суровую меру административного воздействия, — сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Управляющая компания и ее руководители постоянно допускали в своей деятельности множество нарушений, в том числе и грубое нарушение лицензионных требований, повлекшее в марте 2019 года смерть человека.

Он добавил, что сейчас госжилнадзор рассматривает вопрос об аннулировании лицензии данной управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU