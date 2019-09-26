2019-09-26T04:55:40+03:00
Недвижимость

В Томске можно арендовать пешеходный переход по сходной цене

Аукцион по продаже права на безвозмездное пользование муниципальными объектами состоится в четверг
Антонина Ленская
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Фото: admin.tomsk.ruФото: admin.tomsk.ruФото: из открытых источников
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26 сентября администрация Томска проводит открытый аукцион по продаже права заключения договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности. На торги выставлено два лота – соответственно, два надземных пешеходных перехода в областном центре, которые находятся в оперативном управлении городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Первый лот – надземный переход по пр. Фрунзе, 236 п, площадью 244,69 кв. метра. Начальная цена договора составляет 18 199,36 руб. Второй – аналогичный объект площадью 198,5 кв. метра, расположенный по ул. Елизаровых, 97 п. Для него начальная цена еще меньше – 13 758,83 руб. Как следует из описания, сооружения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Победители аукциона должны будут заключить с мэрией договоры безвозмездного пользования сроком на три года. Предполагается, что арендаторы смогут использовать переходы в коммерческих целях, разместив там небольшие торговые точки.

Заметим, что до сих пор в Томске таких прецедентов не было.

Ранее сообщалось, что городские власти по ряду причин долгое время не могли ввести в эксплуатацию надземные переходы на Елизаровых и Фрунзе. Чтобы ускорить их открытие, они оформили эти объекты в муниципальную собственность. Осенью 2017 года сооружения были отремонтированы, после чего открылись для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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