2019-09-25T09:17:39+03:00
Здоровье

В томском ОПЦ родился «Малыша - 2019»

Мальчику дали имя Яков
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: департамент здравоохранения Томской областифото: департамент здравоохранения Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко состоялась торжественная выписка «Малыша - 2019». Им стал Яков Афонин, появившийся на свет 22 сентября в 13:05.

Уникален он тем, что стал 2019-м рожденным в ОПЦ ребенком с начала года. Его мама – Светлана Имидешева стала многодетной, так как, Яков – третий ребенок в их семье. Вес мальчика при рождении составил 3 810 грамм, рост – 55 сантиметров. Родителей - Светлану и Владимира поздравил главврач Томского областного перинатального центра Игорь Степанов и начальник регионального управления ГИБДД УМВД России Вячеслав Трещев. Они вручили родителям детское удерживающее устройство для безопасной транспортировки новорожденного в автомобиле.

Отметим, что «Малышами года» ранее становились Карина Лотова (2018 год), Даша Белянкова (2017 го), Мирон Орехов (2016 год), Тимофей Горлов (2015 год). Сегодня этой традиции 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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