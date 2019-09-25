Томская область ввела еще один участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-25T08:56:41+03:00

Там обновлен остановочный комплекс с заездными карманами и посадочными площадками

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В Томской области завершен ремонт участка 95,9 104 км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево, расположенного в Шегарском районе. Об этом сообщили в областной администрации.

Подрядчик, «Сибстройцены», отремонтировал 69,8 тыс. квадратных метров дорожного покрытия и укрепил обочины щебеночно-песчаной смесью. На участке нанесена термопластиком дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Кроме того, подрядчик отремонтировал остановочный комплекс с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами с двух сторон дороги.

- Финансирование дорожных работ на втором из четырех участков автодороги Томск – Каргала – Колпашево, ремонт которых выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 году составило 214,5 миллиона рублей., — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Нижний слой на участке строители уложили из полимерно-дисперсно-армирующих асфальтобетонных смесей, верхний слой дорожного полотна — из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16. Для устройства примыканий и герметизации швов дорожники применили битумно-полимерную стыковочную ленту.

Отремонтированный объект соответствует нормативно-техническим требованиям. Контроль качества на всех этапах ремонтных работ осуществляла «Строительная лаборатория». Гарантийный срок принятого в эксплуатацию объекта — пять лет.

Автомобильная дорога Томск – Каргала ‑ Колпашево входит в основную опорную сеть региона и связывает областной центр с Шегарским, Кривошеинским, Молчановским, Чаинским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами.

ИСТОЧНИК KP.RU