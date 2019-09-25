В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-25T08:41:48+03:00

На производствах и в компаниях не хватает людей "рабочих" профессий

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Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные томичами на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда «на вес золота».

Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи и повара. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.

Дефицит врачей отмечен во многих регионах России, как и поваров. Кроме них в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и слесари.

- Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом – это реальность, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

При этом, если посмотреть на количество вакансий в Томске, то чаще всего работодатели ищут программистов и разработчиков (6,2% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), менеджеров по работе с клиентами (5,7%) и продавцов в магазине (5,3%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии.

Кроме этого, в топ-10 вошли: водитель, бухгалтер, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU