В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара
Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные томичами на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда «на вес золота».
Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи и повара. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.
Дефицит врачей отмечен во многих регионах России, как и поваров. Кроме них в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и слесари.
- Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом – это реальность, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.
При этом, если посмотреть на количество вакансий в Томске, то чаще всего работодатели ищут программистов и разработчиков (6,2% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), менеджеров по работе с клиентами (5,7%) и продавцов в магазине (5,3%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии.
Кроме этого, в топ-10 вошли: водитель, бухгалтер, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU