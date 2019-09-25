Томский бизнесмен заплатил более 1 миллиона рублей налогов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-25T08:15:17+03:00

Так ему пришлось поступить после ареста имущества

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Расчет последовал после того, как под арест попала недвижимость, а также один из автомобилей должника.

Предприниматель, занимающийся сервисными услугами в сфере нефтедобычи, задолжал более миллиона рублей налоговых платежей. Как сообщил и в пресс-службе судебных приставов региона, такую же сумму составили и неоплаченные коммунальные услуги. Кроме того, около 200 тысяч рублей составил исполнительский сбор.

Под запрет сделок тогда пошли грузовые, легковые автомобили должника, его тракторы, моторные лодки и мотосани – всего более 10 единиц. Также был вынесен запрет на перерегистрацию нежилых помещений в Росреестре, а позже на недвижимость наложили арест. Из транспортных средств под арест попал внедорожник Toyota Land Cruiser 2006 г.в. После процедуры оценки его начальная продажная стоимость составила 1 млн рублей.

Когда речь зашла о реализации машины, должник погасил все налоги.

Пристав сняла арест с недвижимости, но сохранила принудительную меру в отношении иномарки, т.к. гражданин остается должен за тепло и электроэнергию 1 млн рублей. Неоплаченным остается и исполнительский сбор. Гражданин намерен в ближайшее время полностью погасить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU