2019-09-25T08:06:42+03:00
Происшествия

Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги

Из-за этого владельцы боксов остались без отопления и электричества
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В Северске молодой председатель гаражного кооператива оказался не чист на руку. Как сообщили в УМВД по Томской области, 33-летнему местному жителю удалось почти полгода пользоваться деньгами, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг.

По предварительным данным, с сентября 2018 года по март 2019 года он получал в качестве оплаты за электроэнергию и теплоснабжение кооператива более 350 тысяч рублей. Однако оплату не внес по назначению, а потратил по своему усмотрению, вследствие чего вышеуказанные услуги были ограничены.

По информации полиции, молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь председателю грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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