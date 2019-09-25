Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-25T08:06:42+03:00

Из-за этого владельцы боксов остались без отопления и электричества

Изменить размер текста: A A

В Северске молодой председатель гаражного кооператива оказался не чист на руку. Как сообщили в УМВД по Томской области, 33-летнему местному жителю удалось почти полгода пользоваться деньгами, которые должны были пойти на оплату коммунальных услуг.

По предварительным данным, с сентября 2018 года по март 2019 года он получал в качестве оплаты за электроэнергию и теплоснабжение кооператива более 350 тысяч рублей. Однако оплату не внес по назначению, а потратил по своему усмотрению, вследствие чего вышеуказанные услуги были ограничены.

По информации полиции, молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь председателю грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU