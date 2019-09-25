Бесплатный общественный туалет появится в центре Томска
Обновленная после масштабной и многолетней реконструкции набережная реки Ушайки пополнится общественным туалетом. Эту радостную новость горожанам сообщил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.на встрече с журналистами во вторник. 24 сентября.
Объект расположится под трибуной амфитеатра, а следить за порядком в нем обяжут Большой концертный зал. Обустройство туалета произойдет после того, как филармония получит соответствующее финансирование из областного бюджета. По предварительным данным, это произойдет к концу октября.
Туалет планируется сделать бесплатным для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU