2019-09-25T06:08:46+03:00
Экономика

Бесплатный общественный туалет появится в центре Томска

Содержать долгожданный горожанами объект будет томская филармония
Татьяна Щукина
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Чего не хватает Томску – так это бесплатных общественных туалетовЧего не хватает Томску – так это бесплатных общественных туалетовФото: "КП" Архив
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Обновленная после масштабной и многолетней реконструкции набережная реки Ушайки пополнится общественным туалетом. Эту радостную новость горожанам сообщил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.на встрече с журналистами во вторник. 24 сентября.

Объект расположится под трибуной амфитеатра, а следить за порядком в нем обяжут Большой концертный зал. Обустройство туалета произойдет после того, как филармония получит соответствующее финансирование из областного бюджета. По предварительным данным, это произойдет к концу октября.

Туалет планируется сделать бесплатным для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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