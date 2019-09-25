Томские предприниматели построили для детей «Бухту пиратов»

СЕГОДНЯ 05:47 2019-09-25T05:50:54+03:00

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На средства бизнеса на улице Мельничной создано новое общественное пространство с игровыми и спортивными элементами. Рядом с новой площадкой высажены хвойные деревья. Проект «Бухта пиратов» был реализован по инициативе компании «Монолит-Строй».

«Спортивная площадка построена с учетом всех стандартов и требований безопасности, она имеет оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площадке уложено бесшовное резиновое покрытие, которое, по цвету сегментов, делит площадку на игровую и спортивную зону для занятий ОФП и воркаутом», - сообщили в мэрии Томска.

Общая площадь благоустраиваемой территории составила 2707 кв. метров, из них площадь озеленения – 1757 кв. метров.

Отметим, что данный район вблизи от томской набережной был выбран для благоустройства не случайно: рядом находится корпус школы №16 и гуляют семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU