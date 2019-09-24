2019-09-24T12:41:36+03:00
Есть работа!

В четверг в Томске состоится ярмарка вакансий

Традиционно ее местом проведения станет «Fакел»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Найти работу смогут и студенты, и пенсионерыНайти работу смогут и студенты, и пенсионерыФото: "КП" Архив
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Ярмарка пройдет 26 сентября, с 11 до 13 часов в комплексе «Fакел» (ул. Красноармейская, 120). Около 70 предприятий и организаций предложат томичам работу.

Среди них: «Манотомь», «Лента», «Стройпарк», Группа компаний «Лама», а также «Трамвайно-троллейбусное управление», «Сбербанк», «Почта России», Военный комиссариат Томской области и другие.

Посетителей ярмарки, готовых к переезду, познакомят с проектом по трудоустройству граждан на предприятия Дальнего Востока, томичей предпенсионного возраста — с программами по профессиональному обучению и дополнительному образованию. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предложат повысить квалификацию или пройти переобучение, Те, кто намерен посвятить себя карьере педагога, могут рассмотреть возможность дополнительного профобразования в рамках проекта «Школьный учитель».

Также участникам ярмарки будут представлены банки вакансий, в том числе общероссийской базы вакансий по поиску работы и подбору сотрудников «Работа в России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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