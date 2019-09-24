2019-09-24T12:18:53+03:00
Происшествия

Томские пожарные спасли мужчину, у которого загорелась душевая кабина

В ванной произошел порыв пластиковой трубы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Google-mapфото: Google-mapФото: из открытых источников
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Сегодня, 24 сентября, в одной из квартир в переулке Заозерном произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в 13:03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме коридорного типа по адресу пер. Заозерный, 16/1.

На момент прибытия первого подразделения из окна на пятом этаже шел дым. В гостинке горела душевая кабина.

«Огонь потух до того, как пожарные оказались в комнате: в душевой произошел порыв пластиковой трубы, в результате хлынувшая вода потушила пламя. В комнате на полу пожарные обнаружили и спасли мужчину средних лет. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи, - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила полтора квадратных метра, в квартире закоптились стены и вещи. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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