Томск вошел в топ-20 туристических городов России для поездок осенью

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-24T08:27:20+03:00

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Туристический портал ТурСтат опубликовал рейтинг туристических городов России для бюджетных поездок осенью.

В первую десятку - с бюджетом до 2,5 тысяч рублей в сутки – вошли Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.

В топ-20 (с бюджетом туриста до 3 тысяч рублей в сутки) попали Саратов, Калуга, Ульяновск, Саранск, Омск, Чебоксары, Орел, Иваново и Улан-Удэ и наш город Томск.

В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или квартире, обед в кафе и посещение городского музея.

По данным ТурСтат в этом году внутренний туризм в России, растущий во многом за счет событийных мероприятий в регионах, превысит 60 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU