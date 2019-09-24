Маршрутка сбила 81-летнего пешехода в Томске

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-24T08:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 23 сентября, автобус сбил пожилого пешехода в районе улицы Трудовой. Как сообщили в УМВД по Томской области, это случилось около 20:02 по местному времени.

53-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигался по ул. Лесной со стороны ул. Трудовой. Рейс он в это время не осуществлял и пассажиров не перевозил.

Напротив дома № 1/1 стр. 7 по ул. Лесная он совершил наезд на 81-летнего пешехода. Человек переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, справа налево относительно движения автомобиля. Световозвращающих элементов на его одежде не было. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU