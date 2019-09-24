2019-09-24T08:00:36+03:00
Происшествия

Маршрутка сбила 81-летнего пешехода в Томске

Мужчина переходил дорогу вне перехода в темное время суток
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера, 23 сентября, автобус сбил пожилого пешехода в районе улицы Трудовой. Как сообщили в УМВД по Томской области, это случилось около 20:02 по местному времени.

53-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигался по ул. Лесной со стороны ул. Трудовой. Рейс он в это время не осуществлял и пассажиров не перевозил.

Напротив дома № 1/1 стр. 7 по ул. Лесная он совершил наезд на 81-летнего пешехода. Человек переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, справа налево относительно движения автомобиля. Световозвращающих элементов на его одежде не было. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи могут пойти на курсы селькупского языка
Томск вошел в топ-20 туристических городов России для поездок осенью
За попытку украсть бутылку пива жителя Томска приговорили к колонии строгого режима
В Сибирском ботаническом саду Томска зацвели «живые камни»
Сельчанин решил сгонять за спиртным на чужом автомобиле в Томской области
Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты
Завтра в домах томичей включат отопление
В Томской области начался отбор на чемпионат WorldSkills Russia
Комплекс фотовидеофиксации установлен на томской трассе Стрежевой – Нижневартовск
Томская спортсменка завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сотрудника МВД в Томской области уволили за покровительство проституции
Расписание пригородных поездов из Томска изменится с 1 октября
Не проскочил: томский мотоциклист погиб после столкновения с BMW X5
Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива