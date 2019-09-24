2019-09-24T07:35:14+03:00
Дом. Семья

В Сибирском ботаническом саду Томска зацвели «живые камни»

Их листья похожи на зубастую пасть животного
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото СибБС ТГУФото СибБС ТГУФото: из открытых источников
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Посетители сада могут посмотреть на миниатюрные суккулентные растения из Южной Африки. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ. Среди них «живые камни», которые традиционно встречаются в пустынях и цветут только после сезона дождей.

— Литопсы, которые ещё называют «живыми камнями», имеют весьма необычный вид — только два мясистых сросшихся листа, разделённых небольшой щелью, из которой осенью появляется цветонос, — рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

По внешнему виду литопсы очень похожи на мелкие камни, за что и получили своё название.

Сейчас в саду растёт 13 разновидностей литопсов, в осенний период они цветут белыми и жёлтыми цветками, чем-то напоминающими маргаритки. Растения сильно отличаются друг от друга. Среди них есть одноцветные и сочетающие множество оттенков, что делает их очень привлекательным для коллекционирования.

Помимо «живых камней», в экспозиции можно также увидеть и других их родственников с оригинальными листьями: фаукарию — листья похожи на зубастую пасть животного, фритию — листья похожи на пальчики, титанопсис — листья покрыты бугорками и похожи на куски известняка.

Полюбоваться на цветение «живых камней» можно до конца сентября. Уточнить время посещения по т. (3822) 52-98-16.

Фото СибБС ТГУ Фото: из открытых источников

Фото СибБС ТГУФото: из открытых источников

Фото СибБС ТГУ Фото: из открытых источников

Фото СибБС ТГУФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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