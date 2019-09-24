Сельчанин решил сгонять за спиртным на чужом автомобиле в Томской области

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-24T07:24:03+03:00

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В дежурную часть Первомайского района поступило сообщение об угоне автомобиля. Как уточнили в УМВД по Томской области, подозреваемым оказался местный житель.

По предварительным данным, мужчина, находясь в лесу, в 200 метрах от деревни Малиновка, решил, что их компании нужно «пополнить запасы спиртного». Будучи уже выпившим, он воспользовался моментом, и когда все уснули, похитил у знакомого ключи от автомобиля. На нем мужчина поехал в деревню Уйданово Первомайского района.

За это отдел дознания и возбудил уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU