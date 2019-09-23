2019-09-23T10:07:01+03:00
Схема проезда

Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты

53 тысяч пассажиров воспользовались системой в течение месяца
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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пока томичам приходится носить с собой наличку - на всякий случай.пока томичам приходится носить с собой наличку - на всякий случай.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Неделю назад в томских трамваях и троллейбусах появились стационарные терминалы для безналичной оплаты. Об этом в эфире местного ТВ сообщил гендиректор томского Трамвайно-троллейбусного управления Андрей Сосновский, пообещав, что система заработает в течение 7 дней. Тем не менее, сегодня терминалы срабатывают не во всех салонах. Томичам приходится рассчитываться наличными.

Что касается мобильных (оранжевых) терминалов, которыми вооружены кондукторы, они тоже срабатывают далеко не всегда и выдают ошибки: например, могут снять два раз за поездку.

Как отметили В ТТУ, в августе с помощью банковских карт за проезд в городском электротранспорте рассчиталось порядка 53 тысяч пассажиров, а за две недели сентября – уже 44 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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