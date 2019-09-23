Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты
Неделю назад в томских трамваях и троллейбусах появились стационарные терминалы для безналичной оплаты. Об этом в эфире местного ТВ сообщил гендиректор томского Трамвайно-троллейбусного управления Андрей Сосновский, пообещав, что система заработает в течение 7 дней. Тем не менее, сегодня терминалы срабатывают не во всех салонах. Томичам приходится рассчитываться наличными.
Что касается мобильных (оранжевых) терминалов, которыми вооружены кондукторы, они тоже срабатывают далеко не всегда и выдают ошибки: например, могут снять два раз за поездку.
Как отметили В ТТУ, в августе с помощью банковских карт за проезд в городском электротранспорте рассчиталось порядка 53 тысяч пассажиров, а за две недели сентября – уже 44 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU