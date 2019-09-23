Завтра в домах томичей включат отопление

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-23T09:14:52+03:00

Тепло возвращается в квартиры к радости хозяев и их питомцев Фото: "КП" Архив

После ремонта тепломагистралей горячая вода вернулась в 96% жилого фонда

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Тепло в дома начнет поступать 24 сентября. Эту информацию уточнили в «ТомскРТС». К началу отопительного сезона ремонтная кампания на теплосетях завершена.

Распоряжение о начале отопительного сезона в Томске по наступлению соответствующей температуры подписано начальником департамента городского хозяйства Владимиром Брюханцевым.

По информации департамента, после ремонта тепломагистралей горячая вода вернулась в 2689 многоквартирных домов – в 96% жилого фонда.

К 18 сентября уже порядка 100 соцобъектов, среди которых школы, больницы, детские сады, получили разрешение на подачу отопления в своих корпуса. Также некоторые УК и ТСЖ воспользовались возможностью досрочно «вернуть» тепло свои жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU