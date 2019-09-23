Завтра в домах томичей включат отопление
Тепло в дома начнет поступать 24 сентября. Эту информацию уточнили в «ТомскРТС». К началу отопительного сезона ремонтная кампания на теплосетях завершена.
Распоряжение о начале отопительного сезона в Томске по наступлению соответствующей температуры подписано начальником департамента городского хозяйства Владимиром Брюханцевым.
По информации департамента, после ремонта тепломагистралей горячая вода вернулась в 2689 многоквартирных домов – в 96% жилого фонда.
К 18 сентября уже порядка 100 соцобъектов, среди которых школы, больницы, детские сады, получили разрешение на подачу отопления в своих корпуса. Также некоторые УК и ТСЖ воспользовались возможностью досрочно «вернуть» тепло свои жильцам.
ИСТОЧНИК KP.RU