В Томской области начался отбор на чемпионат WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-23T08:58:48+03:00

Более 1000 студентов из 30 техникумов покажут свое мастерство Фото: из открытых источников

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В колледжах и техникумах области начались отборочные соревнования на право участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра развития профессиональных компетенций.

Более 1000 студентов из 30 техникумов покажут свое мастерство перед экспертами и мастерами производственного обучения. Отборочные соревнования пройдут по 50 компетенциям в два этапа.

Студенты, показавшие лучшие результаты, получат право представлять свой колледж на региональном чемпионате WorldSkills Russia, который пройдет в ноябре. Итоги отборочных соревнований подведут к 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU