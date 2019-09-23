2019-09-23T08:40:59+03:00
Схема проезда

Комплекс фотовидеофиксации установлен на томской трассе Стрежевой – Нижневартовск

Система способна распознавать регистрационные знаки при любой погоде
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Дорога из одного региона в другойДорога из одного региона в другойФото: из открытых источников
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На участке автотрассы Стрежевой Нижневартовск установили комплекс фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Подрядчиком выступил томский филиал ПАО «Ростелеком».

Средства на установку и содержание комплекса в размере 3,8 млн рублей губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда непредвиденных расходов.

Камеры фиксируют превышение скоростного режима, движение по обочине, нарушения преимущественного права пешеходов на пешеходном переходе и правил выезда на полосу встречного движения. Программное обеспечение системы способно распознавать регистрационные знаки транспортных средств в реальном времени при любых погодных условиях и освещенности зоны контроля. Записи будут также использоваться при розыске автотранспорта.

Отметим, что в регионе действуют 26 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на аварийно-опасных участках работают передвижные комплексы.

Перечень мест их установки размещен на официальном портале администрации региона, странице областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и на сайте Томскавтодора. Кроме того, узнать о местах расположения фотовидеофиксирующих комплексов можно на сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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