Томская спортсменка завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-23T08:03:38+03:00

Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сборная России по художественной гимнастике победила в общем медальном зачете на чемпионате мира, который завершился в Баку (Азербайджан). Как сообщает пресс-служба областной администрации, в составе национальной сборной выступала воспитанница северской ДЮСШ гимнастики им. Р. Кузнецова, мастер спорта международного класса Анастасия Шишмакова.

В многоборье команд групповых упражнений и в финалах отдельных видов групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав спортсменка из Томской области завоевала «золото» и «бронзу».

Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

В 2019 году Анастасия Шишмакова становилась победителем и призером Европейских игр, Кубка мира в Пезаро и Ташкенте, мирового Кубка вызова в Гвадалахаре и Казани. По итогам чемпионата мира в Баку будут распределены квоты на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

ИСТОЧНИК KP.RU