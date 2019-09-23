2019-09-23T08:03:38+03:00
Спорт

Томская спортсменка завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по художественной гимнастике

Северчанка отправится на летние Олимпийские игры 2020 года
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сборная России по художественной гимнастике победила в общем медальном зачете на чемпионате мира, который завершился в Баку (Азербайджан). Как сообщает пресс-служба областной администрации, в составе национальной сборной выступала воспитанница северской ДЮСШ гимнастики им. Р. Кузнецова, мастер спорта международного класса Анастасия Шишмакова.

В многоборье команд групповых упражнений и в финалах отдельных видов групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав спортсменка из Томской области завоевала «золото» и «бронзу».

Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

В 2019 году Анастасия Шишмакова становилась победителем и призером Европейских игр, Кубка мира в Пезаро и Ташкенте, мирового Кубка вызова в Гвадалахаре и Казани. По итогам чемпионата мира в Баку будут распределены квоты на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты
Завтра в домах томичей включат отопление
В Томской области начался отбор на чемпионат WorldSkills Russia
Комплекс фотовидеофиксации установлен на томской трассе Стрежевой – Нижневартовск
Сотрудника МВД в Томской области уволили за покровительство проституции
Расписание пригородных поездов из Томска изменится с 1 октября
Не проскочил: томский мотоциклист погиб после столкновения с BMW X5
Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива
В новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ попало сразу несколько томичей
Из-за шквалистого ветра закрыли паромную переправу в Колпашево Томской области
70-летний мужчина сгорел в своем доме в Томской области
Впервые в Томской области 54-летняя женщина стала мамой
Депутаты томской облдумы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера
В Томской области появится еще 23 колодца с чистой и бесплатной водой
Томичи могут попасть на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
Пьяный водитель сбил автомобиль, которым управляла беременная жительница Томской области
В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения
Сегодня «Ласточка» полетит из Томска в Новосибирск
МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области
Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
В томских школах открылись стоматологические кабинеты
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения