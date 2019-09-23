2019-09-23T07:41:01+03:00
Авто

Расписание пригородных поездов из Томска изменится с 1 октября

Летние рейсы отменяются, но появляются новые
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: РЖДфото: РЖДФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 1 октября изменится график движения пригородных поездов на территории Томской и Кемеровской областей. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», это связано с окончанием летнего сезона.

Ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет ходить четыре дня в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период, на Кемеровском, Томском, Тайгинском, Беловском и Новокузнецком направлениях.

На Кемеровском направлении отменяется движение поездов №6169/6170, №6175/6176 Кемерово – Плотниково – Кемерово, №6167/6168 и №6177/6178 Кемерово – Шишино – Кемерово.

На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 Томск-1 – Басандайка.

На Новокузнецком направлении отменяются пригородные поезда №6050/6049 Новокузнецк – Малиновка – Новокузнецк; №6904, №6905, №6906 Новокузнецк – Томусинская – Новокузнецк, №6268/6267 Новокузнецк – Ерунаково, №6270/6269 Ерунаково – Новокузнецк.

С 1 октября назначается пригородный поезд №6905 Полосухино – Новокузнецк ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Со 2 октября отменяется движение поездов №6938/6937 и №6940/6939 Белово – Бочаты – Белово. На Новокузнецком направлении отменяется движение пригородных поездов №6256/6255 и №6262/6261 Новокузнецк – Ерунаково, №6260/6259 и №6264/6263 Ерунаково – Новокузнецк.

Со 2 октября назначается курсирование пригородного поезда №6256 Новокузнецк – Полосухино ежедневно.

Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте компании, в мобильном приложении «Кузбасс-пригород», а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи пожаловались на работу терминалов для безналичной оплаты
Завтра в домах томичей включат отопление
В Томской области начался отбор на чемпионат WorldSkills Russia
Комплекс фотовидеофиксации установлен на томской трассе Стрежевой – Нижневартовск
Томская спортсменка завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сотрудника МВД в Томской области уволили за покровительство проституции
Не проскочил: томский мотоциклист погиб после столкновения с BMW X5
Томич украл с территории лесничества 300 литров дизтоплива
В новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ попало сразу несколько томичей
Из-за шквалистого ветра закрыли паромную переправу в Колпашево Томской области
70-летний мужчина сгорел в своем доме в Томской области
Впервые в Томской области 54-летняя женщина стала мамой
Депутаты томской облдумы предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера
В Томской области появится еще 23 колодца с чистой и бесплатной водой
Томичи могут попасть на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
Пьяный водитель сбил автомобиль, которым управляла беременная жительница Томской области
В связи с прибытием реликвий пророка Мухаммада в центре Томска изменится схема движения
Сегодня «Ласточка» полетит из Томска в Новосибирск
МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Томской области
Жителю Томской области пришлось оформить кредит, чтобы погасить долг по алиментам
«Кросс нации» пройдет в эту субботу в Томске
Томичей приглашают станцевать вальс на Новособорной
Томские школьники могут принять участие в конкурсе и выиграть путевку в «Артек»
Названы имена лауреатов губернаторской премии Томской области
В томских школах открылись стоматологические кабинеты
На Красноармейской в Томске ограничат движение в связи со сносом домов
Томич украл металл, больше, чем на 1,5 млн рублей
В Томской области назначили командира военнослужащих Северского соединения