Расписание пригородных поездов из Томска изменится с 1 октября

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-23T07:41:01+03:00

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С 1 октября изменится график движения пригородных поездов на территории Томской и Кемеровской областей. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», это связано с окончанием летнего сезона.

Ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет ходить четыре дня в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период, на Кемеровском, Томском, Тайгинском, Беловском и Новокузнецком направлениях.

На Кемеровском направлении отменяется движение поездов №6169/6170, №6175/6176 Кемерово – Плотниково – Кемерово, №6167/6168 и №6177/6178 Кемерово – Шишино – Кемерово.

На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 Томск-1 – Басандайка.

На Новокузнецком направлении отменяются пригородные поезда №6050/6049 Новокузнецк – Малиновка – Новокузнецк; №6904, №6905, №6906 Новокузнецк – Томусинская – Новокузнецк, №6268/6267 Новокузнецк – Ерунаково, №6270/6269 Ерунаково – Новокузнецк.

С 1 октября назначается пригородный поезд №6905 Полосухино – Новокузнецк ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Со 2 октября отменяется движение поездов №6938/6937 и №6940/6939 Белово – Бочаты – Белово. На Новокузнецком направлении отменяется движение пригородных поездов №6256/6255 и №6262/6261 Новокузнецк – Ерунаково, №6260/6259 и №6264/6263 Ерунаково – Новокузнецк.

Со 2 октября назначается курсирование пригородного поезда №6256 Новокузнецк – Полосухино ежедневно.

Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте компании, в мобильном приложении «Кузбасс-пригород», а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU