«Летопись Победы» пишем вместе с томичами

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-18T09:07:17+03:00

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«ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ» - это совместный медиапроект газеты «Комсомольской правды-Томск» и ее читателей, откликнувшихся на объявленную редакцией акцию «Летопись Победы пишем вместе».

Наши читатели, томичи и жители области, прислали и принесли в редакцию множество писем с рассказами о боевом пути и подвигах своих фронтовиков, о самоотверженном труде их родных в тылу, уникальные фотографии из семейных альбомов. Живые истории, собранные по крупицам детьми, внуками и правнуками ветеранов, составили основу медиапроекта «Летопись Победы. Знаем, помним, гордимся!».

В их рассказах, опубликованных под рубрикой «Война в истории моей семьи», ожил наш «Бессмертный полк»! А значит память о героях- земляках не сотрется, о них будет знать юное поколение томичей. Знать, чтобы помнить и гордиться!

Мы вновь объявляем о старте проекта 2020 года. Если у Вас в семье есть истории и фотографии фронтовиков, тружеников тыла, напишите нам в редакцию по адресу: red@kp.tom.ru. Мы опубликуем их в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU