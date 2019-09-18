Спикер томской гордумы взлетел вверх на серебряном коне

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-18T08:53:31+03:00

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Компания «Медиалогия» представила медийный рейтинг глав исполнительной и законодательной власти сибирских столиц за август 2019 года. Неожиданно заметным оказалось перемещение председателя Думы города Томска Сергея Панова: плюс 4 места по сравнению с прошлым месяцем. Правда, его медиаиндекс составляет всего 643,0.

Как поясняют составители, самым освещаемым событием с упоминанием Панова стало заседание гордумы 27 августа, когда депутаты утвердили обновленную символику Томска – герб и флаг. Томский мэр Иван Кляйн за тот же период опустился на три места в рейтинге (индекс 3063,1), но этот факт источник не комментирует.

Лидерами медиарейтинга стали Анатолий Локоть (Новосибирск), Сергей Еремин (Красноярск) и Оксана Фадина (Омск). Увы, новосибирскому мэру – с индексом 18339,5 – добавило очков событие трагическое: обрушение стены здания на улице Ударной, за которым последовало распоряжение властей оказать помощь семьям погибших.

Мэр Красноярска (показатель 4848,1) активно занимался вопросами благоустройства, подготовкой к отопительному сезону и пр. А главное, подписал постановление, согласно которому часы на башне городской администрации в праздничные дни будут транслировать музыкальные произведения.

Наконец, глава Омска (ее индекс 4704,0) поднялась в рейтинге преимущественно за счет того, что Владимир Путин включил влиятельную даму в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Поясним, МедиаИндекс – это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно их присутствие в базе данных системы «Медиалогия» включает более 52 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет. Период цитируемого исследования – август 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU