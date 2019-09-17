Волос пророка Мухаммеда прибудет в Томск для поклонения паломников

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-17T12:09:01+03:00

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Реликвии пророка Мухаммеда (волос, кувшин и чашу), а также ключ от священного камня Каабы будут доставлены в город Томск по случаю празднования 105-летия Белой Соборной мечети.

Как сообщил глава регионального духовного управления мусульман Нурулла Хаджи (Турсунбаев) часть реликвий доставят из Дагестана, а волос пророка – из Москвы. Указанные мусульманские святыни впервые будут представлены верующим на территории СФО, поэтому в Томске ожидается большое количество паломников из других регионов и сопредельных стран. По предварительным оценкам, число паломников может превысить 20 тысяч человек.

Встреча с реликвиями пророка Мухаммеда состоится в субботу, 21 сентября, в 10 часов утра на территории Белой Соборной мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU