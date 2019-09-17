Томич, найденный в сгоревшем авто, мог отравиться угарным газом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-17T10:37:20+03:00

Все, что осталось от автомобиля Фото: соцсети

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Управление Следственного комитета РФ по Томской области опубликовало промежуточные итоги проверки обстоятельств смерти 27-летнего мужчины, чье тело обнаружили пожарные при тушении автомобиля «Жигули» в минувшее воскресенье. Напомним, что возгорание припаркованной машины произошло ранним утром во дворе жилого дома по ул. Шевченко. Исходя из официальной информации, молодой человек ночевал в своей машине, будучи в состояние алкогольного опьянения, а сама «копейка» была в нерабочем состоянии после ДТП.

«В салоне автомобиля обнаружен сотовый телефон, подключенный через зарядное устройство к аккумулятору, на котором имеются следы термического воздействия. Предположительной причиной возгорания автомобиля стало замыкание электрического оборудования. По предварительным данным мужчина скончался от отравления угарным газом», - сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что проверка обстоятельств произошедшего продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU