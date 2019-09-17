В Томске владелец снес незаконно поставленный магазин после 17 штрафов
Магазин был убран после вынесения 17-ти штрафов за неисполнение требований судебного пристава, - сообщили в пресс-службе ведомства. Суд, рассмотрев исковое заявление администрации города Томска, обязал томича убрать торговый павильон на улице Мичурина в течение месяца. До этого гражданин игнорировал судебное решение.
Должник неоднократно получал административные штрафы, в общей сложности на сумму 41 тысячу рублей. Также ему временно ограничили выезд за пределы страны.
В результате разъяснительной работы и принудительных мер владелец снес павильон своими силами. Кроме того, он оплатил все штрафы и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в добровольный срок.
На сегодняшний день у службы судебных приставов на исполнении находится 39 дел о сносе незаконных строений. В 2019 году возбуждено 12 новых. Должники привлекались к административной ответственности в 2019 году 68 раз. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 153 тысяч рублей.
Фото "после"Фото: из открытых источников
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