Томичей приглашают на службу в полицию

СЕГОДНЯ 05:31 2019-09-17T05:31:57+03:00

Желающие служить в полиции могут подать заявку и пройти тестирование Фото: Архив "КП"

Сегодня можно получить социально-значимую профессию и пополнить ряды стражей правопорядка

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УМВД по Томской области объявило о наличии вакансий. Основными требованиями к кандидатам являются: возраст до 35 лет, Российское гражданство, служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации (для мужчин), хорошее состояние здоровья, физическая и психологическая подготовленность, твердые моральные убеждения и положительные характеристики. Обязательное прохождение медицинского освидетельствования, психофизиологического исследования (обследования), проведение тестирования с помощью полиграфа.

«Денежное довольствие, выплачиваемое вновь принятым сотрудникам полиции, составляет 35 тысяч рублей в месяц, в период прохождения испытания от 9000 до 15000 рублей (испытательный срок составляет от 3 до 6 месяцев). Личный состав обеспечивается форменным обмундированием, качественным медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением, имеет ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней (в местах, приравненных к районам Крайнего Севера от 45 дней) и поощрительные выплаты», - говорится в сообщении.

На членов семьи сотрудников органов внутренних дел также распространяются социальные льготы и гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Томск, ул. Елизаровых, 48 стр. 10, Телефон – 8(3822) 271-155, 271-141

ИСТОЧНИК KP.RU