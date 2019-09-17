Губернатор Томской области назначил нового директора Бакчарского пункта северного садоводства

СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-17T05:21:16+03:00

Бакчарские сады и, особенно, жимолость славятся на всю страну Фото: из открытых источников

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Сергей Жвачкин назначил директором нового областного государственного унитарного предприятия «Бакчарское» коренного бакчарца Романа Пушкина.

Бакчарскому опорному пункту 85 лет, и все эти годы он работал в статусе федерального государственного унитарного предприятия. Пункт северного садоводства известен на всю страну и за ее пределами, прежде всего, как питомник для новых сортов жимолости. За годы работы специалисты вывели 22 сорта жимолости и семь сортов черной смородины. Производство посадочного материала составляет до 280 тысяч саженцев в год. Этим летом «Бакчарское» перешло в ведение Томской области.

Перед новым директором губернатор поставил задачу помочь муниципалитетам в озеленении городов. Больше всего в такой помощи сегодня нуждается областной центр.

Роман Пушкин - новый руководитель пунктаФото: из открытых источников

Справка КП:

Роман Сергеевич Пушкин родился в селе Бакчар Томской области в 1983 году.

Высшее образование получил в Томском государственном архитектурно-строительном университете по специальности «Экономика и управление на предприятии (строительстве)» в 2005 году. Работал в Бакчарском пункте северного садоводства с 2005 по 2014 годы, с 2006-го возглавлял финансовую службу предприятия). С 2015 года руководил бухгалтерией ОМВД России по Бакчарскому району управления МВД России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU