Строители начали ремонтировать фасад Дома офицеров в Томске
Администрация Томской области сообщила о начале ремонта фасада исторического здания Дома офицеров. Здание было возведено более века назад п проекту известного архитектора Константина Лыгина, и до революции 1917 года здесь располагалось Благородное (Общественное) собрание. До 2011 года Дом офицеров находился в ведении Минобороны, а далее был передан в собственность региона.
С 2016 года памятник архитектуры находится в состоянии перманентного ремонта, который финансируется из областного бюджета. К настоящему времени заменены инженерные сети, отремонтированы помещения в цокольном, 1 и 2 этажах.
В ближайший месяц планируется произвести ремонт фасада Дома офицеров. Как уточнили в администрации Томской области, до 25 октября будут отремонтированы двери, проведены штукатурные и малярные работы, отреставрирована кирпичная кладка. Стоимость работ оценивается в 752 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU