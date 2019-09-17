Строители начали ремонтировать фасад Дома офицеров в Томске

СЕГОДНЯ 05:12 2019-09-17T05:15:08+03:00

Памятник архитектуры на пр. Ленина находится в состоянии ремонта уже 3 года

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Администрация Томской области сообщила о начале ремонта фасада исторического здания Дома офицеров. Здание было возведено более века назад п проекту известного архитектора Константина Лыгина, и до революции 1917 года здесь располагалось Благородное (Общественное) собрание. До 2011 года Дом офицеров находился в ведении Минобороны, а далее был передан в собственность региона.

С 2016 года памятник архитектуры находится в состоянии перманентного ремонта, который финансируется из областного бюджета. К настоящему времени заменены инженерные сети, отремонтированы помещения в цокольном, 1 и 2 этажах.

В ближайший месяц планируется произвести ремонт фасада Дома офицеров. Как уточнили в администрации Томской области, до 25 октября будут отремонтированы двери, проведены штукатурные и малярные работы, отреставрирована кирпичная кладка. Стоимость работ оценивается в 752 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU