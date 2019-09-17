Томичка стала чемпионкой Европы по самбо

СЕГОДНЯ 05:07 2019-09-17T05:07:19+03:00

Теперь Викторию ждут международные соревнования Фото: из открытых источников

Она победила в своей категории до 56 килограммов

Изменить размер текста: A A

В Карловых Варах (Чехия) прошел Кубок Европы по самбо. За победу боролись более ста спортсменов из 15 стран.

В составе сборной России на турнире выступала член юниорской сборной страны, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и студентка Томского государственного университета, мастер спорта России Виктория Сергиевская.

Виктория выступала в весовой категории до 56 килограммов и стала обладательницей Кубка Европы.

Как отметил ее тренер, Денис Вышегородцев, 17 сентября томские самбистки Виктория Сергиевская, Валерия Анисимова и Карина Рыхлевич отправятся в расположение сборной России и продолжат готовиться к международным и всероссийским соревнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU