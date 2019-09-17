2019-09-17T05:07:19+03:00
Спорт

Томичка стала чемпионкой Европы по самбо

Она победила в своей категории до 56 килограммов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь Викторию ждут международные соревнованияТеперь Викторию ждут международные соревнованияФото: из открытых источников
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В Карловых Варах (Чехия) прошел Кубок Европы по самбо. За победу боролись более ста спортсменов из 15 стран.

В составе сборной России на турнире выступала член юниорской сборной страны, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и студентка Томского государственного университета, мастер спорта России Виктория Сергиевская.

Виктория выступала в весовой категории до 56 килограммов и стала обладательницей Кубка Европы.

Как отметил ее тренер, Денис Вышегородцев, 17 сентября томские самбистки Виктория Сергиевская, Валерия Анисимова и Карина Рыхлевич отправятся в расположение сборной России и продолжат готовиться к международным и всероссийским соревнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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