Томичка стала чемпионкой Европы по самбо
В Карловых Варах (Чехия) прошел Кубок Европы по самбо. За победу боролись более ста спортсменов из 15 стран.
В составе сборной России на турнире выступала член юниорской сборной страны, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и студентка Томского государственного университета, мастер спорта России Виктория Сергиевская.
Виктория выступала в весовой категории до 56 килограммов и стала обладательницей Кубка Европы.
Как отметил ее тренер, Денис Вышегородцев, 17 сентября томские самбистки Виктория Сергиевская, Валерия Анисимова и Карина Рыхлевич отправятся в расположение сборной России и продолжат готовиться к международным и всероссийским соревнованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU