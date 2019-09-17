В Томске начался ремонт Дома офицеров
Историческое здание на Ленина, 50 наконец-то дождалось реставрации. Как сообщили в областной администрации, работы начались 16 сентября. Подрядчиком стала компания «СКИТ-93».
Первое название Дома офицеров - Здание Общественного собрания. Оно было возведено в 1900 году по проекту архитектора Константина Лыгина. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.
Стоимость работ по ремонту фасада — 752 тысяч рублей, средства выделены из областного бюджета.
По условиям контракта, до 25 октября подрядчик должен выполнить ремонт дверей, штукатурные и малярные работы. Также в плане смена кровли, ремонт стропил, замена водосточных труб. Помимо этого подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку.
На время ремонта фасада здание будет функционировать в обычном режиме
ИСТОЧНИК KP.RU