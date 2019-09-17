В Томске начался ремонт Дома офицеров

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-17T05:01:48+03:00

Дом офицеров - одна из визитных карточек Томска Фото: из открытых источников

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Историческое здание на Ленина, 50 наконец-то дождалось реставрации. Как сообщили в областной администрации, работы начались 16 сентября. Подрядчиком стала компания «СКИТ-93».

Первое название Дома офицеров - Здание Общественного собрания. Оно было возведено в 1900 году по проекту архитектора Константина Лыгина. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.

Стоимость работ по ремонту фасада — 752 тысяч рублей, средства выделены из областного бюджета.

По условиям контракта, до 25 октября подрядчик должен выполнить ремонт дверей, штукатурные и малярные работы. Также в плане смена кровли, ремонт стропил, замена водосточных труб. Помимо этого подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку.

На время ремонта фасада здание будет функционировать в обычном режиме

ИСТОЧНИК KP.RU