Пенсионерка, зажатая «маршруткой» в Томске, получит 450 тыс рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-16T11:39:28+03:00

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Жительница Томска, получившая тяжелую травму на дороге, получит

компенсацию морального вреда. ЧП с 74-летней женщиной произошло зимой 2018 года, когда она выходила из маршрутного автобуса на остановке «Стадион Восход».

«Не убедившись, что все пассажиры покинули салон, водитель закрыл переднюю дверь, которая зажала правую руку и пальто пенсионерки, и начал движение. Упавшую женщину протащило по дороге на несколько метров вперёд. Томичка получила закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков», - сообщила детали происшедшего пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что сейчас пенсионерка вынуждена использовать ходунки, при ходьбе испытывает боль. По возрасту и состоянию здоровья женщина имеет противопоказания по оперативному удалению раздробленной на осколки шейки левой бедренной кости и протезированию.

По решению суда владелец автобуса должен выплатить пострадавшей 450 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU