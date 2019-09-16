2019-09-16T10:50:45+03:00
Общество

Авиарейс Томск – Кедровый – Томск возрожден после 13-летнего перерыва

На субсидирование авиаперелетов в северный город в областном бюджете заложили 8 млн рублей
Татьяна Щукина
Поделиться:
Авиарейсы будет выполнять компания «СиЛА» на Ан-28. Фото: tomsk.gov.ruАвиарейсы будет выполнять компания «СиЛА» на Ан-28. Фото: tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Регулярное воздушное сообщение между городами Томск и Кедровый было возобновлено в понедельник, 16 сентября, после 13-летнего перерыва.

Авиарейсы будет выполнять авиакомпания «СиЛА» дважды в неделю (понедельник и пятница) на 17-местном Ан-28 по цене 2 тысячи рублей. Продолжительность полета составляет полтора часа.

Отметим, что регулярных пассажирских авиаперевозок в Кедровый не выполнялось с 2006 года. В текущем году на их возрождении настоял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся инициатором региональной программы развития местных воздушных перевозок. Технический рейс с участием главы региона был осуществлен 15 августа. Для субсидирования авиарейсов Томск – Кедровый-Томск в областном бюджете предусмотрено до конца года 8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка, зажатая «маршруткой» в Томске, получит 450 тыс рублей
Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара
Томский контрактник оштрафован за стрельбу по шумным соседям
Томские волонтеры ищут молодую женщину, пропавшую 2 недели назад
Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки
Томская компания по производству строительных металлоконструкций накопила 40 млн долгов
48% жителей Томска провели отпуск дома
В Томске откроется выставка памяти Андрея Мурашова
Новая скульптура появится в центре Томска
Томичи могут поставить прививки в автобусе
"Сезон клещей" в Томске официально объявляется закрытым
Томичи «затарятся» овощами нового урожая на «Празднике картошки» в субботу
Томич на КIA вылетел на рельсы и протаранил опору сетей на Черемошниках
Молодой мужчина сгорел в своем автомобиле в Томске
70-летний житель Томской области порезал сноху своей сожительницы, отвергшей его любовные ухаживания
В пятницу 13-го в Томске столкнулось пять автомобилей
В Томске до воскресенья перекрыта улица Елизаровых
Томичкам с маленькими детьми помогут найти работу
Томские «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» защитили от золотоискателей
В Томской области закрыли несанкционированный палаточный лагерь
Томич сообщил о захвате 25 заложников в наркодиспансере
Среди самовольно подключившихся к электросетям на севере Томской области оказались покойники
У жителя Томской области нашли в доме более 200 патронов
Тела двух мужчин найдены при пожаре в дачном поселке под Томском
Томичей приглашают на плоггинг в Тимирязево
«Семью года» из села Бакчар Томской области наградят в Москве