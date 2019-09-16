Авиарейс Томск – Кедровый – Томск возрожден после 13-летнего перерыва
Регулярное воздушное сообщение между городами Томск и Кедровый было возобновлено в понедельник, 16 сентября, после 13-летнего перерыва.
Авиарейсы будет выполнять авиакомпания «СиЛА» дважды в неделю (понедельник и пятница) на 17-местном Ан-28 по цене 2 тысячи рублей. Продолжительность полета составляет полтора часа.
Отметим, что регулярных пассажирских авиаперевозок в Кедровый не выполнялось с 2006 года. В текущем году на их возрождении настоял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся инициатором региональной программы развития местных воздушных перевозок. Технический рейс с участием главы региона был осуществлен 15 августа. Для субсидирования авиарейсов Томск – Кедровый-Томск в областном бюджете предусмотрено до конца года 8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU