2019-09-16T10:28:29+03:00
Происшествия

Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло ночью в сушильных комнатах
Татьяна Щукина
Поделиться:
Причину ночного пожара установят специалистыПричину ночного пожара установят специалистыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Почти 40 человек были эвакуированы ночью, 16 сентября, из многоэтажного дома в Томске. Сигнал о возгорании в 9-этажке по адресу ул. Красноармейская, 16, поступило в региональную пожарно-спасательную службу в 01:59 часов понедельника. К ликвидации огня были привлечены силы МЧС в виде восьми единиц техники и 31 человека.

Как сообщила пресс-служба ведомства, возгорании произошло в сушильных комнатах 8-го и 9-го этажа в подъезде №8. Всех жильцов подъезда в количестве 38 человек пришлось эвакуировать на улицу. Пожар удалось ликвидировать в 02:45 часов. От действия огня обгорели стены в пострадавших помещениях и лопнуло остекление одного окна на 9-м этаже.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка, зажатая «маршруткой» в Томске, получит 450 тыс рублей
Авиарейс Томск – Кедровый – Томск возрожден после 13-летнего перерыва
Томский контрактник оштрафован за стрельбу по шумным соседям
Томские волонтеры ищут молодую женщину, пропавшую 2 недели назад
Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки
Томская компания по производству строительных металлоконструкций накопила 40 млн долгов
48% жителей Томска провели отпуск дома
В Томске откроется выставка памяти Андрея Мурашова
Новая скульптура появится в центре Томска
Томичи могут поставить прививки в автобусе
"Сезон клещей" в Томске официально объявляется закрытым
Томичи «затарятся» овощами нового урожая на «Празднике картошки» в субботу
Томич на КIA вылетел на рельсы и протаранил опору сетей на Черемошниках
Молодой мужчина сгорел в своем автомобиле в Томске
70-летний житель Томской области порезал сноху своей сожительницы, отвергшей его любовные ухаживания
В пятницу 13-го в Томске столкнулось пять автомобилей
В Томске до воскресенья перекрыта улица Елизаровых
Томичкам с маленькими детьми помогут найти работу
Томские «Звёздный ключ» и «Вершининский сосновый бор» защитили от золотоискателей
В Томской области закрыли несанкционированный палаточный лагерь
Томич сообщил о захвате 25 заложников в наркодиспансере
Среди самовольно подключившихся к электросетям на севере Томской области оказались покойники
У жителя Томской области нашли в доме более 200 патронов
Тела двух мужчин найдены при пожаре в дачном поселке под Томском
Томичей приглашают на плоггинг в Тимирязево
«Семью года» из села Бакчар Томской области наградят в Москве