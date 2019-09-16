Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара
Почти 40 человек были эвакуированы ночью, 16 сентября, из многоэтажного дома в Томске. Сигнал о возгорании в 9-этажке по адресу ул. Красноармейская, 16, поступило в региональную пожарно-спасательную службу в 01:59 часов понедельника. К ликвидации огня были привлечены силы МЧС в виде восьми единиц техники и 31 человека.
Как сообщила пресс-служба ведомства, возгорании произошло в сушильных комнатах 8-го и 9-го этажа в подъезде №8. Всех жильцов подъезда в количестве 38 человек пришлось эвакуировать на улицу. Пожар удалось ликвидировать в 02:45 часов. От действия огня обгорели стены в пострадавших помещениях и лопнуло остекление одного окна на 9-м этаже.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU