Жильцов 9-этажки на Красноармейской в Томске эвакуировали из-за пожара

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-16T10:28:29+03:00

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Почти 40 человек были эвакуированы ночью, 16 сентября, из многоэтажного дома в Томске. Сигнал о возгорании в 9-этажке по адресу ул. Красноармейская, 16, поступило в региональную пожарно-спасательную службу в 01:59 часов понедельника. К ликвидации огня были привлечены силы МЧС в виде восьми единиц техники и 31 человека.

Как сообщила пресс-служба ведомства, возгорании произошло в сушильных комнатах 8-го и 9-го этажа в подъезде №8. Всех жильцов подъезда в количестве 38 человек пришлось эвакуировать на улицу. Пожар удалось ликвидировать в 02:45 часов. От действия огня обгорели стены в пострадавших помещениях и лопнуло остекление одного окна на 9-м этаже.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU