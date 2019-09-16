Томский контрактник оштрафован за стрельбу по шумным соседям

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-16T10:08:36+03:00

Мужчина был недоволен громкими звуками в ночное время

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Томский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу военнослужащего, устроившего стрельбу в квартире соседей. 10 сентября, измученный шумом в половине 12-го ночи, мужчина отправился вразумлять любителей пошуметь, вооружившись пневматическим пистолетом. От нападения нервного контрактника пострадала женщина, получившая синяк на ноге.

«Он применил насилие путем нескольких выстрелов из пневматического пистолета металлическими шариками, один из них попал потерпевшей в левую ногу и причинил последней телесное повреждение, которое не причинило вред здоровью человека», — отметили пресс-служба суда.

В ведомстве сообщили, что военнослужащий обвинялся по статье «нарушение неприкосновенности жилища». Ему грозило лишение свободы сроком на 2 года, однако суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил военнослужащего к штрафу в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU