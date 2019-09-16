2019-09-16T08:22:36+03:00
Общество

Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки

Ее работа – нагрудный знак для молодых ученых – была признана лучшей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Знак, который придумала томичка. оказался лучшим из 220 вариантов.Знак, который придумала томичка. оказался лучшим из 220 вариантов.Фото: из открытых источников
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Марина Шевякова, студентка третьего курса архитектурного факультета ТГАСУ стала победительницей конкурса министерства образования и науки России. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на конкурс по разработке дизайна нагрудного знака новой ведомственной награды для молодых ученых поступило 220 работ. Участниками конкурса стали студенты вузов из разных регионов России.

Работа Марины Шевяковой (знак в виде ромба с частью эмблемы Минобрнауки РФ — совой) признана лучшей. Победительница получила благодарственное письмо министра и встретилась с заслуженным художником России Никасом Сафроновым, посетив его мастерскую.

Наградной знак и его варианты Фото: из открытых источников

Наградной знак и его вариантыФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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