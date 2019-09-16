Студентка из Томска выиграла в конкурсе Минобрнауки

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-16T08:22:36+03:00

Знак, который придумала томичка. оказался лучшим из 220 вариантов. Фото: из открытых источников

Ее работа – нагрудный знак для молодых ученых – была признана лучшей

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Марина Шевякова, студентка третьего курса архитектурного факультета ТГАСУ стала победительницей конкурса министерства образования и науки России. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на конкурс по разработке дизайна нагрудного знака новой ведомственной награды для молодых ученых поступило 220 работ. Участниками конкурса стали студенты вузов из разных регионов России.

Работа Марины Шевяковой (знак в виде ромба с частью эмблемы Минобрнауки РФ — совой) признана лучшей. Победительница получила благодарственное письмо министра и встретилась с заслуженным художником России Никасом Сафроновым, посетив его мастерскую.

Наградной знак и его вариантыФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU