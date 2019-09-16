2019-09-16T08:01:51+03:00
Экономика

Томская компания по производству строительных металлоконструкций накопила 40 млн долгов

Ее недвижимость была отдана взыскателю
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Организация также задолжала подрядчикам и налоговойОрганизация также задолжала подрядчикам и налоговойФото: "КП" Архив
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Из-за многомиллионной задолженности организация по производству строительных металлических конструкций была вынуждена расстаться с недвижимостью.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, задолженность по договору займа составила 40 млн рублей. Поскольку компания не исполняла мировое соглашение о ежемесячном перечислении денег, суд вынес решение об обращении взыскания на заложенное имущество – три нежилых здания.

Та же организация задолжала партнерам по договорам подряда, а также налоговой и поставщикам коммунальных услуг – в общей сложности еще 20 млн рублей.

В итоге здания оценили в 40 млн рублей и арестовали.

Кроме того, участок, на котором они расположены, также был оценен в 10 млн рублей.

Комплекс имущества передали на реализацию одним лотом, но желающих его приобрести не нашлось. Тем не менее взыскатель, которому организация должна 40 млн рублей, согласился оставить за собой нереализованное имущество.

На депозитный счет отдела он перечислил разницу за вычетом долга, которая была направлена в налоговую (налоги в размере 2 млн рублей оплачены полностью), а также на погашение другой задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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