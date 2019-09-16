2019-09-16T07:37:11+03:00
Туризм

48% жителей Томска провели отпуск дома

Лишь 5% побывали за границей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Не каждый томич успел отдохнуть этим летомНе каждый томич успел отдохнуть этим летомФото: из открытых источников
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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, где жители Томска провели свой отпуск этим летом.

Оказалось, что 48% россиян провели летний отпуск дома, никуда не выезжая. Были названы различные причины, например, отсутствие денег или компании, тяга к пассивному отдыху.

«Мне бы хотелось поехать куда-то, но все друзья работают, а одному – что за отдых?», - объясняет Олег.

22% опрошенных признались, что провели свой летний отдых на даче, занимаясь огородом и садом.

«Этим летом мы отправились помогать бабушке. Дети, конечно, ворчали, но нам было приятно провести время вместе, всей семьей», - поделилась с корреспондентами Татьяна.

18% респондентов не привлекает перспектива провести отпуск на огороде – они отправились к морю.

«Каждый год ездим с женой на Черное море, и этот не стал исключением. Для нас лучший отдых – загорать на пляже», - комментирует ответ Дмитрий.

Самая немногочисленная группа опрошенных (5%) провела летний отпуск за пределами нашей страны.

«Мы с мамой были в Польше, она мечтала увидеть Краков и пройтись по его улочкам», - рассказывает корреспондентам Елена.

Оставшиеся участники опроса называли различные места для проведения отдыха, например, санатории, турбазы. Были и такие отвечающие, у которых не было отпуска этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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