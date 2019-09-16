Новая скульптура появится в центре Томска

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-16T07:04:24+03:00

Вот так будет выглядеть композиция Фото: из открытых источников

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Скульптурная композиция будет состоять из двух фигур – врача и медсестры, в знак признательности к профессии тех, кто стоит на страже жизни и здоровья населения и всегда первым принимает на себя ответственность за пациента.

Памятник будет установлен на проспекте Ленина перед историческим зданием поликлиники № 1. Автором стал томский скульптор Антон Гнедых.

С инициативой появления такого памятника в нашем городе выступила региональная Ассоциация заслуженных врачей РФ. Идею поддержали представители областной Медицинской палаты, отраслевой совет ветеранов работников здравоохранения Томской области, гордума, совет главных врачей при департаменте здравоохранения.

«Памятник – возможность увековечить наше доброе отношение, благодарность этой профессии, людям в белых халатах», - отметил председатель Ассоциации заслуженных врачей Томской области Александр Чернов.

Томичи смогут внести свой вклад в реализацию идеи, перечислив взнос на счет Ассоциации заслуженных врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU