Томичи могут поставить прививки в автобусе
В Томской области для вакцинации жителей от гриппа организовали работу мобильных бригад. Поставить прививку смогут все желающие, не посещая лечебное учреждение.
18 и 25 сентября с 11 до 16 часов специальный автобус будет работать на площадке перед ТЦ «Манеж» (ул. Мичурина, 11), а 21 и 28 сентября в это же время — у ТЦ «Мегаполис (пр. Ленина, 217).
Вакцинация в мобильном комплексе проводится только для взрослого населения с 18 до 60 лет после осмотра врачом. Остальным категориям необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»