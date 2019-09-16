2019-09-16T07:01:29+03:00
На здоровье

Томичи могут поставить прививки в автобусе

Облздрав проводит акцию «Защити себя от гриппа»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вакцинация в мобильном комплексе проводится только для взрослогоВакцинация в мобильном комплексе проводится только для взрослогоФото: Архив "КП"
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В Томской области для вакцинации жителей от гриппа организовали работу мобильных бригад. Поставить прививку смогут все желающие, не посещая лечебное учреждение.

18 и 25 сентября с 11 до 16 часов специальный автобус будет работать на площадке перед ТЦ «Манеж» (ул. Мичурина, 11), а 21 и 28 сентября в это же время — у ТЦ «Мегаполис (пр. Ленина, 217).

Вакцинация в мобильном комплексе проводится только для взрослого населения с 18 до 60 лет после осмотра врачом. Остальным категориям необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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